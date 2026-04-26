Mansiones en venta en Granada, Nicaragua

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Casa grande en Granada, Nicaragua
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Casa grande
Granada, Nicaragua
Nº de cuartos de baño 3
Área 980 m²
Número de plantas 1
Bienes de inversión colonial en Granada, Nicaragua – USD 1,500,000Desbloquear una rara oport…
$1,50M
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