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Propiedades residenciales en venta en Diriomo, Nicaragua

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1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Diriomo, Nicaragua
Casa 7 habitaciones
Diriomo, Nicaragua
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
La naturaleza reclusiva y privada de nuestra casa hace fotos difíciles. Lo diseñamos para se…
$220,000
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