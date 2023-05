Complejo residencial Luxury Baccarat Residences in the heart of Downtown Dubai, Dubai, UAE

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de € 292,166

Ríndete a: 2023

Bienes raíces en Dubai a un precio de ganga con pleno apoyo legal. Ayuda con la transferencia de fondos. Selección gratuita de bienes inmuebles. The Sterling Unique Studio Apartment en Dubai Center en Business Bay. ¿Quieres comprar un apartamento en Dubai? ¡Sabes cómo invertir de manera rentable! Le proporcionaremos: - Una selección de los mejores apartamentos de desarrolladores confiables; - Garantizar ingresos anuales por inversiones; - Entrega sin intereses por 7 años; - Apoyo legal gratuito; - Seguridad de transferencia garantizada en una transacción; - Asistencia en la transferencia de fondos para el pago; - Mostraremos personalmente el objeto en Dubai o en línea; - Asistencia en la transferencia de fondos para el pago. El Sterling by Omniyat es un complejo de apartamentos ubicado en el centro de Dubai, en el área de Business Bay. El proyecto incluye 2 torres con estudios, apartamentos de 1-3 habitaciones de 93 metros cuadrados, áticos y casas adosadas exclusivas con vistas al rascacielos Burj Khalifa, The Creek y el área de la ciudad de Mohammed Bin Rashid. El complejo incluye piscinas y áreas de recreación, spa y jacuzzi, un moderno gimnasio, lugares de entretenimiento. Accesibilidad al transporte: - Aeropuerto Internacional de Dubai - 15 minutos en coche, al aeropuerto Al-Maktum a 40 minutos en coche - Estación de metro Business Bay y Dubai Mall - 10 minutos en coche. - Las paradas de autobús y el muelle del ferry están a 5 minutos en coche. - A 10 minutos en coche se encuentran: Dubai Mall, Souk Al Bahar, rascacielos Burj Khalifa, Dubai Singing Fountains, Dubai Opera, One Dubai Mall, Burj Park. - Acuario de Dubai y zoológico submarino - 15 minutos en coche. Más inversión: ▪ Retorno de la inversión del 6% ▪ Visa de residente por un período de 3 a 10 años con derecho a renovar ▪ Entrega sin intereses ▪ Comisión 0% ▪ Alta demanda de inquilinos Garantizamos el pleno apoyo legal para la transacción. Aseguraremos un trato seguro con el desarrollador. Ofrecemos solo bienes inmuebles rentables y confiables. ¡Llame o escriba, responda todas las preguntas sobre la compra de apartamentos!