Complejo residencial Apartamenty s shirokim spektrom udobstv

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de € 1,630,000

Ríndete a: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers se complace en presentar un apartamento de 3 dormitorios, ubicado en el puerto de Dubai Creek, conocido como Damac Bay por Damac Properties Servicios e instalaciones; 3 habitaciones 4 baños Sin amueblar BUA; 2,100 pies cuadrados Armario Cuarto de polvo Balcón / Terraza Lobby, Ascensor y Área de espera Área de recepción Cavalli inspirado en interiores Pabellón de ópera en la azotea Cavalli Lounge Fuente de agua Piscina Gimnasio Área de barbacoa entorno verde Sala multipropósito Plazas de aparcamiento Área de ocio y parque Acceso a la playa Supermercado y área de compras Yoga y meditación Comedor y punto de venta minorista Restaurante y cafetería Marina & Yacht Club Ubicaciones cercanas; Palm Jumeirah – 10 minutos Ibn Battuta Mall – 15 minutos Mall Of Emirates – 15 minutos JVC – 20 minutos Aeropuerto Internacional de Dubai – 25 minutos IMG World of Adventure – 30 minutos Para más detalles y visualización, no dude en llamar al Sr. MOEEN AHMAD al Royal B I P Real Estate Brokers es una empresa líder especializada en el corretaje de propiedades residenciales y comerciales y ofrece soluciones ONE STOP a sus propietarios/propietarios e inversores para lograr los resultados de sus deseos. Siempre estamos ahí para ayudar a nuestros clientes en todos los aspectos de la búsqueda y finalización de transacciones de ventas de propiedades residenciales y comerciales, edificios y parcelas con conocimiento actualizado del mercado inmobiliario y las leyes de los EAU. Royal B I P Real Estate Brokers está registrado en la Autoridad Reguladora de Bienes Raíces ( RERA ) No. 28284