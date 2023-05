Complejo residencial Kvartira v komplekse premium-klassa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de € 168,409

Apartamento premium con magníficas vistas panorámicas! Selección gratuita de bienes inmuebles. Objetos de los mejores desarrolladores. Soporte legal completo de la transacción. Le proporcionaremos: - Una selección de los mejores apartamentos de desarrolladores confiables; - Garantizar ingresos anuales por inversiones; - Entrega sin intereses por 7 años; - Apoyo legal gratuito; - Seguridad de transferencia garantizada en una transacción; - Mostraremos personalmente el objeto en Dubai o en línea; - Asistencia en la transferencia de fondos para el pago. La Torre Bellavista consta de tres torres residenciales de 33 pisos que se construyen en el territorio de las Colinas DAMAC, en el centro. Cada apartamento ofrece magníficas vistas de las ventanas panorámicas con doble acristalamiento en los espacios verdes abiertos del Trump International Golf Club. Dentro del apartamento, los pisos están revestidos de baldosas de cerámica. Las cocinas están equipadas con los electrodomésticos necesarios, incluidos refrigeradores, lavadora de secado y campanas de cocina. Se instalan gabinetes laminados con encimeras de piedra. Los baños de los pisos y paredes están decorados con hermosas baldosas, hay bañeras y duchas, fontanería estándar, accesorios y accesorios. EFICIENCIA COMPLETA: - gimnasio; - una piscina con temperatura ajustable; - sauna; - hammam; - amplio estacionamiento; - baño de vapor y sauna; - cine al aire libre; - parque de patinaje; - seguridad las 24 horas. UBICACIÓN: El complejo está ubicado cerca de autopistas importantes, al lado de las áreas de negocios y entretenimiento de la ciudad. A pocos minutos de aquí hay algunos lugares interesantes, incluido el Dubai Butterfly Garden ( Dubai Butterfly Garden ), el extenso parque temático IMG Worlds of Adventure, Emirates Mall ( Mall of The Emirates ) y el mayor proyecto mundial de turismo y ocio en los EAU. PRIVACIDAD DE INVERSIÓN: Dado que el proyecto se encuentra en una de las áreas más populares de Dubai, aquí se pueden alquilar viviendas. La rentabilidad de alquilar bienes inmuebles es de aproximadamente el 8% anual. ¡Con mucho gusto responderemos todas sus preguntas, llame o escriba!