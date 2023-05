Complejo residencial Kvartira v yarkom zhilom komplekse Pearl

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de € 1,265,923

331 m² 1 Departamento

Ríndete a: 2023

INTRODUCCIÓN DE DROGAS DE 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA A RECIBIR EL ESTADO RESIDENTE. ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales por inversiones de hasta el 20%; - garantía financiera de ingresos; - protección legal de la transacción; - consulta gratuita; - más de 200 oficinas en la Federación de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países. - ¡seleccione bienes inmuebles para su presupuesto y deseos! Sentidos – Jade en The Fields — un proyecto que consta de casas premium, cuyo desarrollador fue G&CO Real Estate Development LLC – FZ. El complejo estará ubicado en la prestigiosa zona de Meydan. Para la compra, se presentan residencias con 3 y 4 habitaciones, cuya área total varía de 258 metros cuadrados. ma 331 metros cuadrados. Todas las casas tendrán: - garaje; - un jardín en el patio trasero; - zona familiar; - espacio para el personal; - terrazas. Las cocinas estarán equipadas con electrodomésticos, que incluyen nevera, vitrocerámica, estufa y horno. El proyecto Senses – Jade at The Fields tendrá muchas comodidades para la relajación y el entretenimiento. Por lo tanto, los residentes del complejo podrán disfrutar de la Casa Club Fields, donde se ofrece un gimnasio, un centro de bienestar, un área de yoga, un parque infantil, un salón, una habitación infantil y un jardín al aire libre. Ubicación: El proyecto Senses – Jade at The Fields se ubicará cerca de Ras Al Khor Rd y Nad Al Sheba Rd, lo que garantizará buenos enlaces de transporte con las ubicaciones más populares de Dubai. Entonces, en 20 minutos en automóvil, puede llegar a Business Bay, Dubai Design District y el Aeropuerto Internacional de Dubai. Los campos están actualmente en construcción, por lo que el sistema de transporte público está mal desarrollado, se recomienda usar un automóvil o taxi privado. Los residentes del complejo en 20 minutos llegarán a varios lugares populares para recreación y entretenimiento en Dubai, entre los cuales: - El Hipódromo de Meydan, conocido por organizar anualmente el famoso torneo de la Copa Mundial de Dubai. Al mismo tiempo, la popular vida nocturna WHITE Dubai se encuentra en su techo. - El campo de golf de 9 hoyos de 9 hoyos campeón de Track, Meydan Golf — diseñado por Peter Harradine. - Meydan One Mall — Centro comercial, en construcción, donde se presentarán más de 550 tiendas minoristas, la pista de esquí cubierta más larga del mundo, Winter Village y muchas otras. ¡Llame o escriba, estaremos encantados de asesorarlo gratis! ¡Proporcionemos opciones de planificación!