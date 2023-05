Complejo residencial Elegantnye apartamenty Verde s potryasayuschim vid

Verde by Sobha es un complejo ultramoderno, que es una torre con una elegante fachada moderna, que ofrece impresionantes vistas del Emirates Golf Club, Dubai y el puerto deportivo del Golfo Pérsico.



El edificio tendrá las mejores comodidades, incluida una piscina infinita, un jacuzzi, un área de yoga, un gimnasio interior y exterior, zona de barbacoa, un salón y un parque infantil cubierto y al aire libre.



También estará disponible:

- gimnasio

- piscina

- jardín paisajístico

- parque infantil



Esta ubicación es extremadamente atractiva, porque esta área ofrece todo lo necesario para una vida cómoda, incluido el acceso a los lugares populares de Dubai. A 10 minutos en coche se encuentran: Dubai Harbor, Dubai Marina, JBR Beach, Marina Mall, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates y muchos otros lugares.



A poca distancia, centros comerciales, cafeterías y restaurantes, instituciones educativas de alto nivel, parques paisajísticos, clínicas y supermercados. El centro comercial Dubai está aproximadamente a 17 minutos, a Palma Jumeirah — 9 minutos, a Burj al-Arab — 13 minutos.



¡Llame o escriba, asesore gratis, cuente todo sobre los objetos más rentables de bienes raíces extranjeros!