Complejo residencial Apartamenty v komplekse premium-klassa

Elevate by Prescott – un nuevo complejo residencial premium ubicado en el área de Arjan. Prescott Development actúa como desarrollador, ofreciendo a los clientes una amplia selección de bienes inmuebles para residencia personal e inversión.



El complejo residencial incluye 223 unidades inmobiliarias, entre las cuales hay estudios funcionales y acogedores, amplios apartamentos de 1 y 2 dormitorios. El diseño elegante y el diseño atento se complementan con el sistema « Smart Home », que proporciona una administración del hogar más simple y conveniente.



El estilo de vida premium en Elevate by Prescott se destaca por la amplia selección de servicios disponibles para los residentes:



- piscinas;

- Áreas de juego para niños;

- Campos deportivos y gimnasio equipado;

- Centro de salud;

- Zonas de barbacoa;

- cine;

- Conversaciones para la relajación;

- parques infantiles interiores;

- Club lounge.



Ubicación:



La ubicación única del complejo en el área de Arjan abre una amplia selección de instalaciones necesarias para una vida cómoda. Espacios verdes del parque para caminar, cafeterías y restaurantes, estacionamiento, áreas recreativas, escuelas y jardines de infancia – todo esto se encuentra muy cerca del complejo residencial.



Debido a la proximidad de la comunidad a las rutas de transporte clave, los residentes de Elevate by Prescott pueden usar todas las comodidades del emirato, visitar instalaciones de entretenimiento y las atracciones más famosas.



