Complejo residencial Apartamenty v unikalnom komplekse J One

J One: una instalación residencial única a orillas del Canal de Dubai. El complejo es una obra maestra de estilo futurista, complementada con apartamentos ultramodernos y un servicio impecable.



La comunidad se distingue no solo por su manifestación completa, sino también por su conveniente ubicación. Las famosas fuentes de Dubai, el rascacielos Burj Khalifa, la legendaria ópera y el centro comercial Dubai Mall están a 5 minutos a pie del edificio.



Servicios:

- piscina

- gimnasio

- Parque infantil

- piscina infantil

- plantaciones verdes

- Área de barbacoa

- Sala de juegos

- Estudio de yoga

- Cafeterías y restaurantes.

- cine

- Kovorking

- Aire acondicionado

- sala de conferencias

- Seguridad y videovigilancia

- Plaza de aparcamiento

- parque, jardín

- Sauna y baño de vapor.

- zona SPA

- campos deportivos

- Gimnasio y gimnasio

- limpieza en seco



J One Residential está ubicado en Business Bay. Business Bay es un centro de negocios y un excelente lugar para vivir. Business Bay se encuentra cerca del Canal de Dubai, esta área se está comparando con Nueva York Manhattan.