Complejo residencial Kvartira s potryasayuschim raspolozheniem v Dubae

Residencias regentes de NSHAMA — una nueva incorporación a Town Square Dubai. Entre los apartamentos de elección — estudios y apartamentos con 1 – 3 dormitorios y espacio habitable de 336 a 1523 metros cuadrados. pie.



Los diseños modernos proporcionarán a NSHAMA The Regent Residences la máxima comodidad y privacidad, y las viviendas estarán llenas de luz natural. Las habitaciones estarán equipadas con armarios empotrados y los pisos estarán cubiertos con porcelana esmaltada. El baño estará presente en las habitaciones principales, y el diseño de la cocina incluirá estantes para cocinar, resistentes a los arañazos y las manchas, y armarios superiores. Los apartamentos también tendrán una vista increíble de los alrededores de Dubai.



Infraestructura:

Las residencias REGENTES ofrecerán a sus inquilinos muchas comodidades. Estos incluyen puntos de venta y puntos F&B, una piscina, parques infantiles en el patio y gimnasios. Además, Town Square Dubai tendrá amplios jardines abiertos, parques infantiles interactivos, cafeterías al aire libre, puntos de venta, cintas de correr y mucho más.



Ubicación:

NSHAMA The Regent Residences se encuentra en Dubai City Square, en una zona impresionante en la calle Al-Kudra. Desde aquí, los residentes pueden llegar fácilmente a otras áreas del emirato. Por lo tanto, se puede llegar al centro de Dubai y Business Bay en media hora en coche, así como al puerto deportivo de Dubai y al aeropuerto internacional de Dubai. Una de las paradas de autobús más cercanas es — Hayat Townhouses 1.



Entre las actividades de entretenimiento y ocio más cercanas populares entre los turistas y residentes de Dubai, Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden, Dubai Butterfly Garden y Dubai Autodrome, que se puede llegar en 15 minutos. Para ir de compras, alojarse en Town Square Dubai le facilitará llegar a Town Square, Layan, The Sustainable Plaza Public Center, Mudon Public Center y Cityland Shopping Center.



