Complejo residencial Premialnye apartamenty v sovremennom stile

INTRODUCCIÓN DE DROGAS DE 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA A RECIBIR EL ESTADO RESIDENTE.

¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador!

- bienes inmuebles exclusivos;

- asistencia en la organización de la mudanza;

- ingresos anuales por inversiones de hasta el 20%;

- garantía financiera de ingresos;

- protección legal de la transacción;

- consulta gratuita;

- más de 200 oficinas en la Federación de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países.

- ¡seleccione bienes inmuebles para su presupuesto y deseos!



Exclusivo complejo residencial North 43 — apartamento premium de North 43 Real Estate Development LLC. El complejo premium de 20 pisos en venta incluye 229 estudios y apartamentos elegantes y completamente amueblados con 1 – 3 dormitorios. Las residencias se ofrecen en varias configuraciones, y su área de vida varía de 34 metros cuadrados. ma 172 metros cuadrados.



Los apartamentos se fabricarán en un estilo moderno con énfasis en contornos suaves que resuenan armoniosamente con la arquitectura de la torre. Para el diseño de residencias, se utilizan porcelana y mármol español, pisos de roble, muebles italianos y cocinas alemanas.



Infraestructura:

Los residentes de North 43 recibirán la máxima comodidad debido a la capacidad de utilizar servicios de clase mundial, que incluyen un gimnasio totalmente equipado, piscina, sala de música, restaurantes y cafeterías las 24 horas, un salón de juegos, parques infantiles interiores y exteriores, amplio patio central verde. Diviértete con familiares o amigos en el increíble lobby común o espacios para relajarte. Además, los residentes del complejo tendrán acceso a Wi-Fi en el área común, limpieza de habitaciones, conserje las 24 horas y servicios de seguridad, estacionamiento.



Ubicación:

North 43 se convertirá en parte de la comunidad Jumeirah Village Circle, que está estratégicamente bien ubicada muy cerca de Al Khail Road. El desarrollo residencial y comercial de JVC se realiza de acuerdo con el modelo circular clásico con un área en el centro y los rayos de las calles, lo que puede ahorrar significativamente tiempo al moverse dentro del área. A poca distancia del complejo North 43 hay toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda: tiendas, parques para caminar, edificios de F&B.



El Circle Mall, donde puede hacer compras, tomará solo cinco minutos en automóvil, y el Mall of The Emirates — 10 minutos. A la misma distancia se encuentra la popular zona costera de Dubai Marina. Tardará un poco más de un cuarto de hora en llegar al centro de Dubai y sus atracciones de culto.

El entretenimiento Palm Jumeirah y el paseo The Walk se encuentran a 20 minutos en coche del complejo. El camino al Aeropuerto Internacional de Dubai ( DXB ) dura un poco menos de media hora.



Si está interesado en la oferta y desea ver el diseño de los apartamentos, ¡escríbanos o llámenos! ¡Consultaremos en detalle sobre el objeto!