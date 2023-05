Complejo residencial Eksklyuzivnye apartamenty dlya investiciy

INTRODUCCIÓN DE DROGAS DE 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA A RECIBIR EL ESTADO RESIDENTE.

Creek Waters — complejo premium de Emaar Properties, ubicado en Creek Island en el puerto de Dubai Creek. Cuenta con lujoso apartamento de 4 dormitorios de 1 – y ocho casas adosadas de tres dormitorios. También está a la venta un exclusivo ático de dos niveles con cinco habitaciones. La residencia varía de 70 metros cuadrados. ma 761 metros cuadrados.

Los residentes del complejo podrán disfrutar no solo de la máxima comodidad, sino también de impresionantes vistas del terraplén. Las casas adosadas tienen amplias terrazas en la azotea que le permiten disfrutar de los paisajes locales y el fascinante horizonte de Dubai.



Infraestructura:

Para los residentes del complejo Creek Waters, se proporcionan muchas comodidades, que incluyen:



- piscina infinita y amplia terraza para broncearse;

- área de juegos y piscina para niños;

- plataformas de observación;

- gimnasio equipado con la última tecnología, con vista a la piscina;

- zona de barbacoa;

- Un área abierta para el yoga.



Ubicación:



Creek Waters se encuentra en la parte sureste de Creek Island. Cerca hay otro complejo de premios de Emaar Properties — Creek Edge. También cerca se encuentra Ras Al Khor Road, por lo que puede llegar rápidamente a cualquier lugar de Dubai. Por ejemplo, en unos 15 minutos puede llegar al Aeropuerto Internacional de Dubai, el centro de Dubai y Business Bay. Usando la estación de transporte marítimo del puerto de Dubai Creek, puede llegar rápidamente a la ciudad del festival de Dubai y disfrutar de fantásticas vistas de los alrededores.



A 15 minutos a pie del complejo se encuentra toda la infraestructura necesaria para la vida:



- Maple Bear Nursery Creek Harbour;

- W Mart Supermarket;

- Aster Pharmacy 142;

- Geant Express, W Mart Supermarket;

- Restaurantes Next Door Kitchen, Soulgreen Dubai, The Courtyard;

- Dirección Grand Creek Harbor.



