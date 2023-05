Piso en Obra Nueva Sobha One Tower D

Sobha One de Sobha Realty — es un nuevo complejo residencial en el que la ciudad y la naturaleza se fusionan, y el trabajo encuentra un equilibrio con el juego para convertirse en « Uno ». Un proyecto único se encuentra en Sobha-Hartland, uno de los lugares más atractivos de Dubai, y está muy cerca del centro de Dubai y del Refugio de Vida Silvestre Ras Al-Khor.



Sobha One constará de cinco torres interconectadas de 30 a 66 pisos de altura. Entre los 2700 apartamentos ofrecidos, hay apartamentos con 1-4 habitaciones, así como dúplex con 2 y 4 habitaciones. El lavadero / lavadero se incluirá en el conjunto estándar de todas las instalaciones, y la habitación de la criada estará presente en 3 unidades +.



Los apartamentos de 1.5 habitaciones de Sobha One también tienen una oficina. Desde ventanas panorámicas y balcones, los residentes pueden disfrutar de vistas de las lagunas de cristal, la Reserva Natural Ras Al-Khor, así como el campo de golf de 18 hoyos, que tomará el territorio frente a las torres y atraerá como recién llegados, también lo son los recién llegados. y jugadores profesionales.