Piso en Obra Nueva Elano by Oro24 - Arjan Dubai

Elano by Oro24 — es un nuevo edificio residencial de 10 pisos en Arjan, Dubai. Elano — es un complejo interior moderno único en su tipo en Arjan, cerca del Jardín de los Milagros y no lejos de la popular calle Umm Sukaim. El proyecto consta de casas modernas con comodidades modernas distintivas, así como muchas comodidades de lujo. Arjan — es una comunidad popular ubicada a unos 10 minutos del centro comercial Mall of the Emirates y Sheikh Zayed Road, así como de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, lo que hace conveniente tener dos autopistas principales con buen cruce de tráfico. Arjan está rodeado por las comunidades de Barsha South, Dubai Hills, Arabian Ranches y Motor City.