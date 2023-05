Complejo residencial Unikalnyy kompleks v okruzhenii pyshnoy zeleni

INTRODUCCIÓN DE DROGAS DE 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA A RECIBIR EL ESTADO RESIDENTE.

¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador!

- bienes inmuebles exclusivos;

- asistencia en la organización de la mudanza;

- ingresos anuales por inversiones de hasta el 20%;

- garantía financiera de ingresos;

- protección legal de la transacción;

- consulta gratuita;

- más de 200 oficinas en la Federación de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países.

- ¡seleccione bienes inmuebles para su presupuesto y deseos!



El complejo residencial premium Grove by Iman – ubicado en medio de una exuberante vegetación en Dubai Hills. El desarrollador es Iman Developers, conocido por sus proyectos únicos y ambiciosos.



El complejo residencial incluye una colección de los tipos de bienes raíces más populares. Aquí se presentan estudios, apartamentos con 1-3 habitaciones. El área de instalaciones residenciales varía de 38 a 237 metros cuadrados. Los residentes encontrarán un increíble conjunto de comodidades:



- Doble vestíbulo, recreado en los lekals de interiores de lujo;

- Piscina de 25 metros y jacuzzi para relajarse: incluyendo una piscina en la azotea;

- Piscinas para niños;

- Áreas especiales de juegos infantiles: parque infantil y exterior;

- Área de recreación en el espacio abierto;

- Una terraza bien mantenida para la relajación y la relajación;

- Club lounge;

- Área de barbacoa;

- Estacionamiento para vehículos eléctricos;

- campos deportivos;

- Un gimnasio bien equipado con equipamiento moderno.



Ubicación:

Ubicado en Dubai Hills, el complejo residencial The Grove ofrece a los residentes no solo infraestructura desarrollada de la comunidad suburbana, sino también acceso rápido a importantes instalaciones y ubicaciones en Dubai:



1 kilómetro hasta el centro comercial Dubai Hills.

A 7 kilómetros del centro comercial Mall of the Emirates Shopping Center.

A 16 kilómetros de la torre Burj Khalifa y la isla artificial de Palm Jumeirah.

26 kilómetros hasta Dubai Expo City.

A 28 kilómetros del aeropuerto internacional de Dubai.

El desarrollador ofrece planes de pago muy rentables, divididos en 6 etapas, lo que hace que las inversiones en el complejo residencial The Grove sean aún más rentables.



¡Llámenos y estaremos encantados de hablar sobre los bienes raíces más rentables de los EAU!