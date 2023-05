Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschim vidom

INTRODUCCIÓN DE DROGAS DE 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA A RECIBIR EL ESTADO RESIDENTE.

¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador!

- bienes inmuebles exclusivos;

- asistencia en la organización de la mudanza;

- ingresos anuales por inversiones de hasta el 20%;

- garantía financiera de ingresos;

- protección legal de la transacción;

- consulta gratuita;

- más de 200 oficinas en la Federación de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Georgia y otros países.

- ¡seleccione bienes inmuebles para su presupuesto y deseos!



SLS Residences the Palm Dubai — Complejo ultra lujoso de 10 pisos de Roya Lifestyle Development LLC y una conocida empresa en el campo de los servicios y servicios hoteleros Ennismore.



A la venta en el complejo SLS Residences the Palm Dubai, se presentan 113 unidades de bienes raíces con excelentes acabados y condiciones de vida premium. Entre ellos se encuentran apartamentos de 2 y 3 dormitorios, dúplex de 3-4 dormitorios y áticos ultraroscóticos con piscinas personales.



Todas las residencias se complementarán con una amplia terraza, desde donde podrá disfrutar de impresionantes vistas del Burj Al Arab, Atlantis, Dubai Marina y el Golfo Arábigo. Se ofrecen residencias de lujo en varias configuraciones con una superficie habitable de 130 metros cuadrados. ma 1319 metros cuadrados.



Ventajas del complejo:

Se ofrecerán servicios de alta clase a los residentes de residencias en el complejo SLS Residences the Palm Dubai, que incluye una piscina privada, salas de cine, yoga y meditación, un centro de bienestar con salas de spa de procedimiento, un estudio de grabación, sala de estar privada para cenas privadas. Mientras los niños se divierten en su propio club infantil, los adultos podrán visitar el gimnasio o la casa club creada por el proyecto de la marca SLS.



Ubicación:

5-15 minutos

Nakheel Mall, Sufouh Beach, Dubai Marina, Ain Dubai



25-35 minutos

Centro de Dubai, Business Bay, Aeropuerto Internacional de Dubai ( DXB )



El SLS Residences the Palm Dubai está favorablemente ubicado en la lujosa isla Palm Jumeirah. El camino Sheikh Zayed está a 15 minutos en coche. Debido a esta conveniente ubicación, los residentes podrán llegar fácilmente a cualquier lugar de Dubai en transporte personal.



Uno de los complejos comerciales más populares de Dubai — Nakheel Mall está a 10 minutos en coche del proyecto. El camino hacia el entretenimiento de Dubai Marina y las lujosas playas de Al Sufouh no tomará más de 20 minutos, y el Aeropuerto Internacional de Dubai ( DXB ) — media hora. Las atracciones de fama mundial del centro de Dubai y las oficinas de Business Bay están aproximadamente a 25 minutos en coche del complejo.



Le diremos a todas las complejidades de adquirir bienes inmuebles en los EAU. ¡Escribe o llama, responde todas tus preguntas!