Complejo residencial Otelnye apartamenty s panoramnym vidom

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

El complejo consta de dos edificios de 12 pisos con 283 apartamentos con un acabado fino, armarios empotrados y una cocina con techos de 3,2 m de altura. Las ventanas dan a los rascacielos de Business Bay.

Instalaciones del complejo:

piscina

barbacoa

gimnasio

biblioteca

patio de recreo

1 plaza de aparcamiento para cada apartamento

Ventajas

El comprador puede obtener un permiso de residencia de Dubai para inversiones en bienes raíces por un monto de $ 205,000.

Ubicación e infraestructura cercana

El área se llama "la ciudad" debido a su tamaño y la gran afluencia esperada de invitados y visitantes. En total, se planea construir 26,400 unidades residenciales en MBR City, con su propio monorraíl que conecta el área con dos aeropuertos internacionales. También se incluye en el proyecto: The Mall of the World con la piscina, hospitales, escuelas, hoteles y centros deportivos más grandes del mundo. El territorio del distrito estará cubierto de parques, incluidos campos de golf y un parque central.

El complejo está ubicado cerca de las principales atracciones de la ciudad. También hay 2 escuelas internacionales y 3 parques en las cercanías del proyecto. El Santuario de Vida Silvestre Ras al Khor, hogar de una gran población de flamencos, se encuentra a 14 minutos en coche del complejo. El centro comercial Dubai Mall y el Burj Khalifa están a 15 minutos en coche, y el centro financiero de Dubai está a 17 minutos en coche.