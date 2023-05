Apart-hotel Ready Hotel Apartment | Investment Buy

DAMAC Hills 2 Hotel – an Edge by Rotana propiedad administrada – es una propiedad moderna y elegante de tres estrellas ubicada en la vibrante comunidad DAMAC Hills 2 de Dubai. Los huéspedes del DAMAC Hills 2 Hotel Edge by Rotana pueden esperar comodidad y comodidad cerca de atracciones de clase mundial como la piscina de olas Malibu Beach, campos deportivos, cine al aire libre, galería de paintball, jardín de mariposas y más.

Elija entre 295 habitaciones y suites elegantes y bien diseñadas con la última tecnología, balcones y escritorios de trabajo. Disfrute de las comodidades de un restaurante y bar abierto todo el día, gimnasio totalmente equipado y dos piscinas al aire libre con temperatura controlada. Y para aquellos en importantes viajes de negocios, DAMAC Hills 2 Hotel cuenta con cuatro salas de reuniones con configuraciones flexibles.

Rotana es una de las principales empresas de gestión hotelera de la región, con una cartera de más de 100 propiedades. Cada una de sus cuatro marcas de productos ofrece características avanzadas, habitaciones bien equipadas y un diseño elegante, ingeniosamente combinado para ofrecer experiencias de huéspedes cómodas e inteligentes.

Ya sea por negocios o placer, considere todas sus necesidades satisfechas.

La comunidad

DAMAC Hills 2 es una comunidad maestra que cura una experiencia de vida única – inspirada en el agua, los deportes y la diversión para todas las edades. Anteriormente conocido como AKOYA, DAMAC Hills 2 presenta grupos de apartamentos, casas y villas cuidadosamente diseñados rodeados de campos deportivos, arcadas de paintball, cine al aire libre y, entre otras, varias atracciones, la piscina de la nueva ola - Playa Malibu.

Completamente autónomo y en constante crecimiento, DAMAC Hills 2 equilibra tranquilamente con activo, lejos del bullicio de la ciudad y, sin embargo, con fácil acceso a sus centros de negocios y de ocio. Además de las nuevas y emocionantes características futuras, la comunidad es sede de un centro comercial con un supermercado, una clínica de salud, un gimnasio al aire libre, camiones de comida y más.