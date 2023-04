Piso en Obra Nueva Studio | The Quayside | Ellington

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Ríndete a: 2026

Apartamentos de lujo en el parque Safa inspirados en la naturaleza.

Regrese a casa en un lugar donde el brillo natural se encuentra con la elegancia esmeralda en dos impresionantes torres.

Safa One es un paraíso tropical en el pináculo del lujo que se abre a impresionantes vistas hasta donde alcanza la vista.



Ya sea el refinamiento de una casa de 1 dormitorio en la Torre B o una suite ultra lujosa de 2 o 3 dormitorios con piscina de chapoteo personal en la Torre A, Safa One establece un nuevo estándar en sofisticación.

Bienvenido a la naturaleza del lujo. Bienvenido a Safa One.

Safa One de GRISOGONO se eleva a lo largo de la ilustre carretera Sheikh Zayed de Dubai, al borde del parque Safa de hoja perenne.



Con vistas panorámicas de la ciudad y el mar, Safa One está rodeado por los barrios más buscados de Dubai, como la icónica zona de Burj con sus hitos de renombre mundial, Business Bay y la comunidad atemporal de Jumeira.



A minutos de Safa One se encuentran las avenidas urbanas de ocio City Walk y Box Park, así como la playa de Jumeira.