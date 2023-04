Complejo residencial Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Rove City Walk Hotel es administrado por el moderno operador Rove Hotels.

El hotel está ubicado en la bulliciosa zona de Al Wasl. Hay varios centros comerciales grandes con boutiques Burberry y Dior, restaurantes famosos como KISHMISH at One Third y The Square by Meraas. Al lado del hotel se encuentra el Coca-Cola Arena, donde se llevan a cabo los mejores y más grandes espectáculos, conciertos y eventos deportivos. Y también está el complejo The Green Planet, una cúpula de cuatro pisos con selva tropical, plantas exóticas, pájaros y animales.

Equipo

Otras comodidades del hotel incluyen una sala de trabajo, un restaurante y tiendas de compras en el lugar.

El hotel tiene una calificación de 8.9 en Reserva

El propietario de la habitación puede permanecer en el hotel hasta 2 semanas al año de forma gratuita y recibe un descuento del 50% en alojamiento y F&B en todos los hoteles Rove.

El desarrollador del proyecto es Emaar Properties, uno de los mayores desarrolladores de EAU con reputación mundial. La compañía opera con éxito en más de 35 países, pero el principal lugar de actividad sigue siendo los Emiratos. El logro más famoso de Emaar fue la creación del centro de Dubai, que incluye el edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, Dubai Mall y Dubai Fountain. Emaar Properties también ha sido el desarrollador de vecindarios como Dubai Marina, Opera District, Arabian Ranches, Emaar Beachfront y otros.

VentajasUbicación e infraestructura cercana

Al Wasl y el centro de Dubai están separados solo por Sheikh Zayed Rd, por lo que puede llegar desde el hotel a la zona más popular de Dubai en pocos minutos. Distancias: