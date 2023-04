Complejo residencial Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE

El proyecto es un complejo con infraestructura y casas adosadas de 4-5 dormitorios, al estilo de la cultura y la arquitectura maltesa y mediterránea. Las casas adosadas están rodeadas de lagunas azules, playas de arena blanca y plantas tropicales.

Plan de pago conveniente:

20% - prepago,

60% - durante la construcción,

20% - en el momento de la entrega.

Instalaciones y equipamiento en la casa

Otras instalaciones: cafetería, supermercado, seguridad las 24 horas, centro de bienestar, atracciones acuáticas, área de yoga, parque de realidad virtual y mercado de flores flotantes.

Ubicación e infraestructura cercana

El área de DAMAC Lagoons está a pocos minutos de DAMAC Hills, una comunidad de golf de clase mundial que ofrece a sus residentes acceso a actividades como golf, piscina de olas, club ecuestre, granja de mascotas, lago de pesca, skate park, campos deportivos y mucho más.

Los centros comerciales más cercanos son First Avenue Mall ( 5 minutos ), City Centre Me'aisem ( 10 minutos ), Cityland Mall ( 8 minutos ) y Mall of the Emirates ( 25 minutos ).

Los centros médicos más cercanos son Prime Medical Center ( 5 minutos ), Aster Medical Center ( 8 minutos ), Mediclinic Parkview Hospital ( 10 minutos ) y NMC Royal Hospital ( 15 minutos ).

El aeropuerto internacional de Al Maktoum se encuentra a 20 minutos en coche.

El aeropuerto internacional de Dubai se encuentra a 30 minutos en coche.