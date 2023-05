Complejo residencial Elitnyy kompleks v centre populyarnogo rayona

Toslak, Turquía

de € 215,000

Ríndete a: 2024

Presentamos a su atención el complejo de élite de casas adosadas para la ciudadanía turca. Distrito de Konakly. ALIMENTOS DEL PROYECTO: Bienes raíces de élite con un nivel de servicio apropiado y la última tecnología. Una atmósfera especial de vida suburbana con la comodidad de un complejo gestionado y un nuevo círculo de comunicación. Un proyecto de diseño único con piscinas cerca de los balcones. Directamente desde el apartamento — hasta la piscina! Vista panorámica del mar Mediterráneo. Alto potencial de inversión. ¡Adecuado para obtener la ciudadanía turca para inversiones! No hay análogos! Un proyecto con un concepto no estándar para unas vacaciones en el mar inolvidables. UBICACIÓN: Distrito de Alanya: Conakly. Resort district a 8 km del centro de Alanya, hay hoteles y residencias de lujo, complejos de villas. A 110 km del aeropuerto de Antalya. Cerca del complejo hay un área de recreación en un bosque de coníferas con zona de barbacoa y un panorama del mar. A 350 metros de la salida en la autopista Antalya-Mersin, conveniente intercambio de transporte. El complejo está a 300 metros de cómodas playas de arena con rompeolas. CARACTERÍSTICAS: El proyecto ocupa una parcela de 5000 m2. consta de 8 bloques de dos pisos entre los cuales hay piscinas adyacentes a los balcones de apartamentos en la planta baja. Solo 36 apartamentos. Inicio de la construcción: junio de 2022. Finalización: mayo de 2024. CARACTERÍSTICAS DE VIDNEY: Desde todos los apartamentos, vistas a la piscina, territorio complejo, naturaleza, alrededores, mar. APARTAMENTOS: Casas adosadas de dos niveles 2 + 1 con una amplia sala de estar de 29 m2, superficie total de 91 m2. Techos de 3.5 m de altura. 2 baños combinados INFRAESTRUCTURA: Grandes piscinas al aire libre y piscina cubierta de invierno, gimnasio, baños turcos, sala de vapor, sauna, área de relajación, restaurante ( cafetería ), parque infantil, vestíbulo, área verde bien cuidada, áreas de recreación y barbacoa, estacionamiento, generador eléctrico, traslado a la playa. SENTOS DE PAGO: Durante la construcción, tiene una gran oportunidad de comprar apartamentos junto al mar con cuotas sin intereses, con una primera contribución del 30% ¡El complejo de casas de élite en el área de Konakly — le dará una estadía verdaderamente lujosa en el mar Mediterráneo! Sobre el área: Konakly – un pequeño complejo en el sur de Turquía, en el mar Mediterráneo, ubicado a 12 km al oeste de la ciudad de Alanya. La población de – 30,000, la mayoría de los cuales trabajan en el campo de los servicios turísticos, y también se dedican a la agricultura. Conakly – es una encantadora ciudad turística que brinda la oportunidad de retirarse del bullicio de la ciudad y el estrés, y al mismo tiempo lo acerca a la vida pública debido a su proximidad a importantes negocios, comerciales, culturales, centros de arte y entretenimiento, la proximidad de la playa y paradas de transporte público. Una excelente ubicación le permite disfrutar del mar cálido, el excelente clima, la unidad con la naturaleza y, cuando se pierde la civilización, se encuentra rápidamente en el centro de Alanya. Además, el bosque de pinos y las plantaciones de naranjas no solo saturan el aire con aromas agradables aquí, sino que también lo hacen curativo.