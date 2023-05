Complejo residencial Yuekselen Residence - 1

Sobre el complejo

Proyecto de inversión en una zona tranquila de Antalya – Altintash Aksu.

Una nueva área que ha ganado rápidamente gran popularidad.

Amplias playas de arena con arena dorada y bosques de pinos sombreados. Esta pequeña y cómoda área se encuentra al este del centro de la ciudad, cerca del aeropuerto de Antalya. El proyecto se está construyendo a 4 km del mar Mediterráneo, donde es muy fácil llegar en coche o en transporte público. El distrito de Altyntash comenzó a construirse recientemente, cuando fue planeado y construido, intentaron cumplir con todos los requisitos ambientales modernos. Es por eso que los complejos hoteleros elegantes se combinan armoniosamente con eucaliptos y plantaciones de pinos. Prácticamente no hay hoteles en esta área por debajo de la clase de cinco estrellas.

El complejo residencial está ubicado en una parcela de 5.405 m2.

3 Bloque, 2 de los cuales son de ocho pisos y un bloque de 7 pisos.

Cada bloque tendrá 2 ascensores.



Infraestructura compleja:



Piscina grande

Piscina infantil

Cancha de baloncesto

Cancha de tenis

Baño turco ( hammam )

Sauna

Piscina cubierta climatizada

Aptitud

Pilates

Estacionamiento

Seguridad 7/24

Cámaras de vigilancia

Parque infantil

Conversaciones

Rol de obturador eléctrico

Armario empotrado en el pasillo.

Armario de horno

Superficie varoca

Estiramiento



No% de pago a plazos hasta la finalización de la construcción.

¡Instalación inicial 50%!

No hay comisión!