Barrio residencial Kvartira vashey mechty
Sobre el complejo
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Apartamento 1 + 1 – 50,000 EURO – 65 M2 de superficie total, 50 M2 - superficie habitable.
Apartamentos 2 + 1 – 73.000 EURO – 95 M2 de superficie total, 80 M2 - superficie habitable.
TOTAL 150 TRIMESTRE PARA 11 TRIMESTRE 1 + 1.3 TRIMESTRE 2 + 1 EN CADA
10 ETAPAS
DISTANCIA A LOS MEDIDORES DEL MAR 375
5% DE DESCUENTO PARA PAGO 100.
50% PRIMERA CONTRIBUCIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES
1). SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y GAS NATURAL
2). BIMS TERMOSTICOS
3). SISTEMA INTELECTUAL DE LIFTA
4). GENERADOR COMPLETO
5). AGUA Y CALEFACCIÓN EN EL BEBÉ
6). SISTEMA DE VIDEO
7). SISTEMA DE CÁMARO CENTRAL
CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR
1). ESCALAS DE COOKHON
2). GARDEROB
3). SCAFS EN BAÑO
4). COUNON GRANITO CIENTOS
5). OKNA PVC
6). PINTURA DE IMPORTACIÓN SOBRE LA BASE DE SILICON
7). 1). SANTECNICAS DE CLASE
8). 1). CABINA DE ALMA DE CLASE
9). PARQUETE 8 MM
CARACTERÍSTICAS DE LA DROGA
1). PISCINA ABIERTA
2). ESTACIONAMIENTO ABIERTO
3). JUEGO INFANTIL
4). CAMELIA
5). BARBEC
FECHA DEL COMIENZO: 31/03/2023
FECHA DE CONTENIDO: 31/05/2024