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Barrio residencial Kvartira vashey mechty

Mersin, Turquía
de € 50,000
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Barrio residencial Kvartira vashey mechty
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Sobre el complejo

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Apartamento 1 + 1 – 50,000 EURO – 65 M2 de superficie total, 50 M2 - superficie habitable.

Apartamentos 2 + 1 – 73.000 EURO – 95 M2 de superficie total, 80 M2 - superficie habitable.

TOTAL 150 TRIMESTRE PARA 11 TRIMESTRE 1 + 1.3 TRIMESTRE 2 + 1 EN CADA

10 ETAPAS

DISTANCIA A LOS MEDIDORES DEL MAR 375

5% DE DESCUENTO PARA PAGO 100.

50% PRIMERA CONTRIBUCIÓN

  CARACTERÍSTICAS GENERALES

1). SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y GAS NATURAL

2). BIMS TERMOSTICOS

3). SISTEMA INTELECTUAL DE LIFTA

4). GENERADOR COMPLETO

5). AGUA Y CALEFACCIÓN EN EL BEBÉ

6). SISTEMA DE VIDEO

7). SISTEMA DE CÁMARO CENTRAL

  CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR

1). ESCALAS DE COOKHON

2). GARDEROB

3). SCAFS EN BAÑO

4). COUNON GRANITO CIENTOS

5). OKNA PVC

6). PINTURA DE IMPORTACIÓN SOBRE LA BASE DE SILICON

7). 1). SANTECNICAS DE CLASE

8). 1). CABINA DE ALMA DE CLASE

9). PARQUETE 8 MM

  CARACTERÍSTICAS DE LA DROGA

1). PISCINA ABIERTA

2). ESTACIONAMIENTO ABIERTO

3). JUEGO INFANTIL

4). CAMELIA

5). BARBEC

FECHA DEL COMIENZO: 31/03/2023

FECHA DE CONTENIDO: 31/05/2024

Localización de la nueva construcción
Mersin, Turquía
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Barrio residencial Kvartira vashey mechty
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