Complejo residencial Apartamenty v novom komplekse Alanii - Mahmutlar

Mahmutlar, Turquía

de € 74,000

40 m² 1 Departamento

Ríndete a: 2020

< p > Presentamos nuestro propio proyecto de «Zera Homes». ¿Estás buscando apartamentos asequibles para alquilar? ¿O le gustaría comprar una opción de presupuesto para vacaciones familiares y vida sin pagar infraestructura innecesaria? ¡Entonces nuestra oferta es para ti! El nuevo complejo está en construcción, a solo 400 m del mar Mediterráneo, con bajas facturas de electricidad, pero superficies de alta calidad en el distrito ecológico desarrollado de Alanya - Mahmutlare! ¡Descubre el nuevo complejo residencial «Zera Panorama 1»! < p > En la zona no tan grande y acogedora del complejo habrá mucha vegetación, una piscina al aire libre con sombrillas y tumbonas, un generador eléctrico. Un cuidador cuida la casa, para resolver problemas actuales. El área del complejo está cercada y desarrollada. La televisión satelital funcionará. El complejo ofrece apartamentos 2 + 1, 1 + 1, 1 + Casita, te Abierto Disponibilidad de sala de estar Cocina, dormitorio, baño, amplio balcón y pasillo de estilo americano. Los apartamentos son espaciosos, limpios y llave en mano y están equipados con un juego de cocina y faros. Los baños incluyen todas las instalaciones hidráulicas importantes, grúas y duchas de vidrio. El piso y las paredes están embaldosadas con hermosos azulejos. Y también auriculares para baño y Ndash; Espejo y armario. El área de los apartamentos es de 40 a 76 metros cuadrados. Metros. < p > Todos los apartamentos ofrecen una hermosa vista de las montañas Toros - y la ciudad. La principal ventaja de esta residencia, una excelente ubicación en el centro del distrito de Mahmutlar, es al mismo tiempo la proximidad al mar y al magnífico bulevar junto al mar, quien camina tan cómodamente y admira la naturaleza elegante de Alanya Sport, el ciclismo y la carrera. < p > Cerca del complejo hay una infraestructura urbana desarrollada que es necesaria para una vida cómoda: tiendas, farmacias, oficinas de correos, cafeterías, hospitales, bancos. Además de mantener el transporte público. Los sábados hay un bazar de salida con una gran selección de verduras, frutas, productos rurales y dulces. Y, sobre todo, la ventaja de comprar un apartamento durante la fase de construcción es que - no es un pago sin intereses - 30% pagado al mismo tiempo y el resto se paga durante seis meses. Esta es una opción muy rentable para comprar bienes inmuebles en Turquía porque el precio en la fase de construcción es un 30% más bajo. Puede elegir cualquier opción con vistas a cualquier lado del mundo. Si bien no hay tantas opciones en la fase de construcción. < p > La construcción comienza el 25. Diciembre de 2019 y finaliza en diciembre de 2020. < p > Proyecto «Zera Panorama 1» con «Zera Homes» - Este es un lugar para aquellos que buscan un mental, decida unas vacaciones relajantes y una vida en Alanya para usted y su familia. ¡No pierdas la oportunidad de obtener esta propiedad en Turquía! ¡Estamos felices de responder todas las preguntas sobre la vida y los bienes raíces en Alanya!