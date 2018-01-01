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Complejo residencial Novyy investicionnyy proekt v Avsallare

Avsallar, Turquía
de € 115,000
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Complejo residencial Novyy investicionnyy proekt v Avsallare
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Sobre el complejo

Stay Property ofrece nuevos apartamentos en Avsallare. Los siguientes diseños se presentan en el complejo residencial: 1 + 1, 2 + 1.La superficie del apartamento es de 60 a 122 m2.Distancia al mar 1200 metros. Una combinación ideal de playas y bosques: la región de Avsallar se encuentra justo en la costa mediterránea, rodeada de densos bosques de coníferas. Famoso por sus playas de arena y bosques de coníferas, Avsallar merece legítimamente el título del suburbio más verde de Alanya. Infraestructura Avsallar: el área se encuentra a 20 km del centro de Alanya desde la playa de Cleopatra, y a 95 km del aeropuerto de Antalya. El transporte público corre a lo largo del mar. De la infraestructura en Avsallar, lo básico es todo lo que necesita, incluido un bazar agrícola, supermercados de red, cambio de divisas, cajeros automáticos y diversos servicios. Una buena selección de restaurantes, panaderías, cafeterías turcas. El área está creciendo activamente, y encontrar nuevos apartamentos en Avsallar es fácil, mientras que hay casas con una infraestructura elegante y modesta.
Localización de la nueva construcción
Avsallar, Turquía
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Avsallar, Turquía
de € 115,000
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En esta área, se presenta a la venta un nuevo complejo residencial en construcción. La construcción comienza en junio de 2022, se lleva a cabo con materiales de alta calidad, utilizando tecnologías nuevas y modernas. El complejo se encuentra a solo 7 minutos a pie de la playa ( 550 metros ), así como a poca distancia del centro comercial Alanium y el metro, lo que a su vez hace que los apartamentos en este proyecto sean rentables y líquidos. Los apartamentos se ofrecen con diferentes diseños, en un acabado fino, con cocina incorporada y fontanería, pisos. El proyecto cuenta con apartamentos con diseños: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Ambas son una zona bastante tranquila, a pesar de que hay hoteles e infraestructura de entretenimiento aquí. Además, en esta área hay numerosas tiendas de muebles, Metro, Kochtash, hipermercados Kipa y el centro comercial y de entretenimiento Alanium, donde puede comprar todo lo que necesita. Cuenta con boutiques de marcas mundiales, electrodomésticos y productos electrónicos, libros y artículos para niños, óptica, un supermercado, salas de cine, un parque infantil y cafeterías. El bulevar central de Oba está cerrado al tráfico, lo que le permite caminar con seguridad con niños sin temor a automóviles y motocicletas. Y también, en Oba hay un gran centro de bolos y un club ecuestre. Hay muchos parques verdes con equipamiento deportivo o parques infantiles en esta área. Un paseo bien cuidado con parterres, fuentes, arbustos y árboles ornamentales, equipamiento deportivo y parques infantiles recorre el mar, a lo largo del cual muchos residentes de Alanya organizan paseos por las noches.
Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turquía
Ríndete a: 2023
Desarrollador: ALANYA INVESTMENT

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. La Comisión de la Unión Europea, la Propiedad de la Propiedad de la Unión Europea, la Administración de la Unión de la Unión Europea. Rebate de la República de China. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструра, планировка по.

 

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Kомплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Zudorzematzu 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1 + 1, 2 + 1 и ду. Kвартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. K комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Republica de la Unión de Derechos Humanos.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 выходят на Средиземное море. Kavартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жилье для. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Kevартиры 2 + 1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в зи. Kвартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 3 + 1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большо. Karez (Subdicio de la Comisión de Investigación y Ejecución (Subs).

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Piloquinas de Pilotos de Pilotos de Pensión de Piloto, Pensión de Panaya, Pana de Panadería de Paletas de Paletas de Panaya. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецки.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стать облад. Placa de producción de cereales .НЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Vost Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Pluriya de la región, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услуга.

 

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Zevершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. Reparto de la empresa de la industria del sector de la producción de la industria del sector de la producción de la industria del sector. Elaboración de la empresa de la industria del sector de la producción de la industria. Palearvias de Plurian 35%.

 
Complejo residencial Type B_79
Maslak Mahallesi, Turquía
Ríndete a: 2023

Sitio europeo – Bagcilar

Este proyecto se basa en un área de 24,000 M2. El proyecto estará operativo en diciembre de 2023 y 1 + 1 y 2 + 1 unidades están disponibles. Este proyecto se encuentra al lado de la autopista Basın Express.

Los proyectos incluyen piscina, baño turco, estacionamiento, gimnasio y seguridad las 24 horas.

El precio de lista para las unidades de una habitación comienza en 150,000 $.

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