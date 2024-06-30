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Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Alanya, Turquía
de € 301,000
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Complejo residencial ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Sobre el complejo

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. La Comisión de la Unión Europea, la Propiedad de la Propiedad de la Unión Europea, la Administración de la Unión de la Unión Europea. Rebate de la República de China. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструра, планировка по.

 

Rusa de la empresa de la República de China (Publicación de la empresa de la industria de la industria. Pubolitoria de la República de China, "Portina de la República de China. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Bulgaria Búña 7 минутах езды. La empresa de la industria de la industria de la industria de la industria de la industria.

 

Kомплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Zudorzematzu 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1 + 1, 2 + 1 и ду. Kвартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. K комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Republica de la Unión de Derechos Humanos.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 выходят на Средиземное море. Kavартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жилье для. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Kevартиры 2 + 1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в зи. Kвартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 3 + 1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большо. Karez (Subdicio de la Comisión de Investigación y Ejecución (Subs).

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Piloquinas de Pilotos de Pilotos de Pensión de Piloto, Pensión de Panaya, Pana de Panadería de Paletas de Paletas de Panaya. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецки.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стать облад. Placa de producción de cereales .НЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Vost Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Pluriya de la región, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услуга.

 

V последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Brandy de responsabilidad civil, de la empresa de la industria de la industria. Vendir a la Comisión de la Unión Europea, "Instituto de la Unión Europea", "Información de la Unión. En el caso de la empresa, en el caso de la empresa de la industria de la industria de la industria. Vagabundo de la República de China, "Fuente de la República de China", "Fuente de la Unión.

 

Zevершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. Reparto de la empresa de la industria del sector de la producción de la industria del sector de la producción de la industria del sector. Elaboración de la empresa de la industria del sector de la producción de la industria. Palearvias de Plurian 35%.

 

Localización de la nueva construcción
Alanya, Turquía
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El complejo consta de apartamentos de clase Premium, infraestructura de hotel de 5 signos con acceso a una playa privada.

El diseño del proyecto fue cuidadosamente diseñado para mostrar la naturaleza verdadera y vibrante de Turquía, creando un estilo de vida donde se puede encontrar la paz y disfrutar de la armonía. Y, por supuesto, la atención al detalle, la alta calidad de los materiales de construcción y decorativos brindan el máximo confort a todos los residentes del complejo. Iluminación natural, ambiente exótico y máxima comodidad.
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El complejo estará representado por dos bloques residenciales de 5 pisos para 42 apartamentos de varios diseños. Los primeros pisos están destinados a la zona social y a las instalaciones comerciales, por lo que los pisos residenciales comienzan en el nivel del segundo piso ruso ( ). El complejo está ubicado en un área de 2746 m2 con una rica infraestructura interna.

El complejo está ubicado al lado de la carretera del distrito, lo que le permite llegar rápidamente a cualquier área de la ciudad. Además, cerca de la casa hay todos los objetos necesarios e importantes de la esfera social: tiendas, escuelas, farmacias, hospitales, una estación de autobuses, una piscina y un estadio, parques infantiles, restaurantes, etc.

Fin de la construcción: 30/06/2024.

Infraestructura:

• generador
• sala de fitness
• Sauna / Jacuzzi / sala de vapor
• Piscina al aire libre con colina aqua
• Parque infantil / sala infantil
• bar de la piscina
• Área de cálculo
• Seguridad 24/7 y videovigilancia
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El período de construcción de esta instalación: 05.2022 - 08.2023.

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