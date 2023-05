Phuket, Tailandia

de € 2,089,968

425 m² 1 Departamento

BOTANICA THE SKY VALLEY es un nuevo proyecto de hogar y villa ubicado en Chongtal, Phuket. El diseño del proyecto combina modernidad con un estilo de vida lujoso. El complejo consta de 12 magníficas villas con piscina, con 4 o 5 habitaciones que van desde 1026 metros cuadrados hasta 1897 metros cuadrados. Cada villa incluye una magnífica sala de estar y un comedor de planta abierta, así como una cocina totalmente equipada con una isla / bar. La piscina de paisajes de forma moderna está rodeada de amplias terrazas con piscina, y los tipos más grandes de villas están equipadas con una gran terraza cubierta en la azotea. La impresionante vista panorámica de 360 grados de las montañas desde cada villa es simplemente impresionante. ¡Y no podemos compararnos con nada! BOTANICA THE SKY VALLEY se distingue claramente en el mercado inmobiliario por su ubicación favorable, así como por un diseño moderno y funcional con muebles sofisticados. Accesibles son numerosas tiendas, restaurantes, escuelas. ADELANTAS DE LCD: - Roof Gazebo - Ducha exterior - despensa - Estacionamiento cubierto para 2 autos - ascensor - Empresa gestora - Seguridad 24/7 - Video vigilancia 24/7 - Jardín público ¡Llámenos y estaremos encantados de hablar sobre los bienes inmuebles más rentables en Tailandia! ¡Te aconsejaremos gratis!