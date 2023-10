Topla, Montenegro

de €76,830

ADRIA MONTENEGRO es un pueblo moderno de baja altura en estilo mediterráneo, construido en la costa del Adriático en el área del parque forestal de la ciudad. Herceg Novi. El complejo está ubicado en un área protegida separada. Un río de montaña fluye a lo largo de la frontera; cruzando a través de él puede encontrarse en un bosque que no está sujeto a desarrollo. La infraestructura de la ciudad, el mar y el paseo marítimo están a poca distancia.Tres grandes piscinas para adultos y una piscina para niños son una decoración del complejo. Vierten agua limpia del río de montaña. Alrededor de las piscinas hay áreas y cenadores para relajarse, una zona de barbacoa y un parque infantil. El área total del complejo es de 4.500 metros cuadrados.m. Hay 9 casas en el complejo, mientras que no hay un solo diseño repetitivo. Cada apartamento (excepto estudios) cuenta con una plaza de aparcamiento gratuita. Todos los apartamentos del complejo tienen vistas panorámicas al mar. La separación de apartamentos está incluida en su precio. Está hecho de cerámica y parquet de alta calidad, incluye calefacción de suelos de baldosas, ventanas de doble acristalamiento con elementos de roble pulido y revestimiento de vidrio que ahorra energía, así como equipos para baños y laquo; llave en mano y raquo. Todas las comunicaciones se muestran en los lugares de instalación de la cocina (la cocina en sí no está incluida en el precio). En edificios en los que la decoración aún no está completa, es posible coordinarla con el cliente.La vida cotidiana del complejo es mantenida y proporcionada por la empresa gestora. Sus tareas incluyen mantener la seguridad, preservar la propiedad del complejo y sus habitantes, mantener el buen funcionamiento de todos los sistemas técnicos, limpiar el territorio, proporcionar servicios de información y consultoría, y ayudar en la disposición de los apartamentos. The Management Company también proporciona servicios pagos adicionales. Nuestros apartamentos tienen demanda tanto de residencia personal como de entrega posterior: tienen a « excelente y raquo; y excelente reputación y comentarios sobre los principales sitios generadores (reserva, airbnb). A menudo, nuestros clientes viven en el complejo durante la temporada baja, y en la temporada de verano reciben ganancias de alquiler, que pueden alcanzar del 4 al 7% anual. Recuerde que no solo está comprando metros cuadrados, sino que elige un lugar y un estilo de vida! Los medidores cuadrados son una aplicación útil para esta elección.