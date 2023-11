Sobre el complejo

Balta Village - un gran, acogedor, cerca de la naturaleza y tranquilo pueblo de élite casa privada en el corazón de Pinki, cerca de Jurmala Outlet Village. Las casas energeffective se construyeron en 2014 y serán ideales para familias numerosas con varios niños. Hay casas de 2, 3 e incluso 5 dormitorios disponibles. Un pueblo internacional con habitantes de diferentes países: Letonia, Noruega, Inglaterra, América, Francia, Italia, Polonia, Suiza, Finlandia, Estonia, Kazajstán. Este lugar para la vida y los negocios es elegido por propietarios de empresas medianas y grandes, altos directivos de empresas europeas, especialistas en TI, diplomáticos, especialistas de escuelas internacionales, periodistas y artistas. Tres razones clave por las que la gente eligió vivir aquí: territorio ordenado, seguridad y la comunidad internacional. Otras personas eligieron este lugar porque es relativamente fácil obtener un permiso de residencia en Europa. Algunos otros querían vivir fuera de la ciudad, pero al mismo tiempo tienen un ambiente "civilizado" para que no tengan que preocuparse por reparar la caldera, cortar el césped, cuidando el enorme jardín y despejando la nieve. por las mañanas. Aquí obtuvieron lo que estaban buscando: una casa privada, una terraza soleada y un conjunto completo de servicios. Muchas familias se mudaron aquí por culpa de los niños. Las madres con cochecitos pueden dar un paseo al aire libre por los parques o los hermosos senderos del bosque. Guíe a los bebés mayores a los parques infantiles, alimente a los patos con pan o caballos con zanahorias. Los niños en edad escolar tienen la oportunidad de estudiar en una de las tres escuelas internacionales ubicadas a 1-2 kilómetros de su hogar. Pueden llegar a la escuela en bicicleta o scooter en 5 minutos, pero lo más importante es que pueden dormir más por la mañana. Después de la escuela, los niños de las calles cercanas se reúnen y la diversión golpea una ola alta. Montar bicicletas, patines y scooters, jugar varios juegos, lanzar cometas en el aire. Los padres no pueden preocuparse por ellos, porque no hay mucho tráfico en el pueblo, y todavía hay suficiente espacio aquí para que los niños no quieran ir a ninguna parte sin el permiso de los adultos. ¿Cuáles son los otros beneficios de vivir en un entorno multinacional? Por supuesto, el hecho de que aprenderá rápidamente un idioma extranjero sin mucho esfuerzo, todo lo que tiene que hacer es tomar un pastel y visitar a un extranjero de al lado, ¡y eres casi francés o Inglés! Los niños que no sabían Inglés en absoluto pueden ser capaces de estudiar el programa escolar en Inglés después de un año. ¡Pero qué interesante por la noche para sentarse en buena compañía y escuchar historias sobre países desconocidos! ¡Esta cena siempre durará hasta la noche! Se emite una tarjeta electrónica especial a los miembros del club. Proporciona acceso a parques infantiles, parques y áreas de Me apparks. La tarjeta funciona como un pase electrónico al entrar y salir por la noche. Los socios de Balta Village ofrecen a los titulares de tarjetas descuentos en bienes y servicios en tiendas, restaurantes y salones. También se realiza el mantenimiento completo de la casa. Balta Village ayuda a sus clientes a resolver diversos problemas domésticos y adaptarse más fácilmente a la vida en Letonia.