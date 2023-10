Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Sky Stars Ocean View es un moderno complejo de villas de lujo que es popular entre los turistas de altos ingresos. Construimos villas de diseño moderno con una decoración de mármol costosa y de alta calidad, materiales de acabado confiables, muebles caros y cómodos. Cada villa tiene acristalamientos panorámicos sin marco. La longitud del acristalamiento es de 8,5 metros, mientras que no hay particiones. Puede disfrutar de vistas al mar y bali nocturno directamente desde la villa. En las villas, cada centímetro fue diseñado para crear la máxima comodidad - que el arquitecto ruso en la división Premium - Real Estate trabajó en el proyecto. Las villas en Sky Stars Ocean View son únicas. Cada villa ofrece vistas panorámicas al mar, la noche en Bali y la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Bali. Verás aviones despegar y aterrizar. En el contexto de esta especie, las montañas se elevan con un volcán. Sky Stars Ocean View está rodeado por las mejores playas de Bali. Melasti, Dreamland Beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran Beach y docenas de otras playas Estas serán las villas más tecnológicas en Bali, con un sistema Smart - Home - y un sistema Remote - Gestión inmobiliaria a través de aplicaciones móviles. Todos los dispositivos eléctricos en el hogar se introducen en la aplicación. Bueno, no tienes que ir a ningún lado para encender el aire acondicionado o la retroiluminación junto a la piscina, o abrir las cortinas por la mañana y darles a tus amigos acceso al tuyo cuando no hayas llegado. También puede usar el servicio complejo configurando la tarea para su gerente utilizando una aplicación móvil. Si está en el extranjero, puede ser tranquilo para sus villas. Todos los ingresos - e informes financieros del alquiler de bienes inmuebles llegan a su aplicación móvil. Conveniencia, seguridad y transparencia de lo que eligen la mayoría de los inversores. 3 Los tipos de villas están disponibles en el complejo: - villas individuales ( 9 villas en el complejo ). Espacio habitable de 85 a 104 metros cuadrados.m. área de 221 metros cuadrados.m. hasta 270 metros cuadrados.m. Costos de $ 249,000 - Villa doble ( 6 Villas en el complejo ). Espacio habitable de 107 a 135 metros cuadrados.m. Área del terreno de 275 a 283 metros cuadrados.m. Costos de $ 309,000 - Villa con tres habitaciones ( 4 Villas en el complejo ). Espacio habitable de 419 a 450 metros cuadrados.m. Costos $ 490,000.