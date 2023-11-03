AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PARCELA 355 METROS CUADRADOS. CON UNA ANTIGUA CASA UNIFAMILIAR DE 55 METROS CUADRADOS. SERVICIOS DENTRO DE LA PARCELA Y SE PUEDEN RENOVAR PARA UNA CASA DE VACACIONES. TAMBIÉN ES UNA PARCELA VALIOSA PARA UN NUEVO HOGAR EN LA MEJOR ZONA DE ARTEMIDA CON UNA MUY BUENA PERSPECTIVA DE DESARROLLO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS. TAMBIÉN PODRÍA CONVERTIRSE EN UN TECHO PROFESIONAL DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LA CARRETERA CENTRAL QUE UNE ARTEMIDA Y RAFI A ASPHALT. CON SD 0.4 Y SC 70%LEGALIZACIÓN A 300 METROS DEL MAR.AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, PARCELA 355 METROS CUADRADOS. CON UNA ANTIGUA CASA UNIFAMILIAR DE 55 METROS CUADRADOS. SERVICIOS DENTRO DE LA PARCELA Y SE PUEDEN RENOVAR PARA UNA CASA DE VACACIONES. TAMBIÉN ES UNA PARCELA VALIOSA PARA UN NUEVO HOGAR EN LA MEJOR ZONA DE ARTEMIDA CON UNA MUY BUENA PERSPECTIVA DE DESARROLLO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS. TAMBIÉN PODRÍA CONVERTIRSE EN UN TECHO PROFESIONAL DEBIDO A SU UBICACIÓN EN LA CARRETERA CENTRAL QUE UNE ARTEMIDA Y RAFI A ASFALTO. CON SD 0.4 Y SC 70% DE LEGALIZACIÓN A 300 METROS DEL MAR.