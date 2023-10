Kopisca, Bielorrusia

de €35,188

81 m² 1

Imagine un lugar donde todo esté pensado hasta el más mínimo detalle, una ciudad-comunidad con un ambiente especial donde las personas confían entre sí. Todo esto es Novaya Borovaya. A pesar de que cada trimestre es diferente de todos los demás en su infraestructura, planificación y estado de ánimo general, todos forman un entorno urbano único de estilo europeo. El distrito está situado en una parcela de más de 100 hectáreas, junto a la avenida principal de Minsk. El proyecto ganó los «Home Awards: Best for Life in the Field of Repair, Construction, Architecture and Design en Bielorrusia» en la nominación «Best Residential District». Novaya Borovaya es un lugar donde las ideas y las tecnologías crean un ambiente cómodo para la vida, el trabajo y el estudio. La construcción se lleva a cabo de acuerdo con el concepto inusual, al menos para Bielorrusia, de SMART+SOCIAL, que implica la creación de la infraestructura social más desarrollada. Cada detalle en Novaya Borovaya se crea con amor por sus habitantes, por lo que lo primero que los huéspedes del distrito notan es su atención al detalle. Al mismo tiempo, junto con la vivienda, se está desarrollando otra infraestructura necesaria: ya se han construido tres jardines de infantes, una escuela moderna, un complejo deportivo con piscinas y un centro comercial. Las pequeñas tiendas también operan en las plantas bajas de los edificios. Se presta especial atención a las mascotas de Novaya Borovaya, que obtienen las mejores condiciones de vida.