Minsk, Bielorrusia

Precio en demanda

Ríndete a: 2023

Edificio de tiro bajo de varios apartamentos para 4 por ciento. Anillo en. Minsk. La pintoresca y ajardinada playa del embalse de Tsnyansky se encuentra a solo 500 metros del edificio. ¡Vida cómoda cerca de la naturaleza! El edificio de baja altura consta de tres edificios residenciales. Casa 1: 16 apartamentos Casa 2: 20 apartamentos. Casa 3:24 apartamentos Los edificios residenciales están diseñados para dos y tres pisos. Cada sección del edificio de apartamentos está equipada con un ascensor. El diseño de edificios residenciales no es pocarcastico, con una disposición transversal de paredes de bloques de cerámica que soportan carga. Apartamentos: 3 estancias – de 90,64 a 106,76 m2.; 4- com. – de 121,2 a 121,66 metros cuadrados. Infraestructura: a poca distancia del complejo residencial, hay un complejo deportivo moderno con canchas de tenis abiertas y cerradas, un gimnasio y una sauna con piscina, escuelas, jardines de infancia, clínicas, tiendas. Costo de 1 m2 del área total ( para viviendas SNB ) para ciudadanos que no están registrados con aquellos que necesitan mejores condiciones de vivienda, entidades legales e IP: Casa 1 — 3 718.10 bel. rublos; Casa 2 — 3 572.68 bel. rublos; Casa 3 — 3 253.54 bel. rublos. Costo de 1 m2 del área total ( para SNB ) para ciudadanos registrados que necesitan mejores condiciones de vivienda en las administraciones de los distritos de. Minsk, organizaciones de la ciudad. Minsk, sin dar instrucciones a las administraciones de los distritos de. Minsk: Casa 1 — 3 325.61 bel. rublos; Casa 2 — 3 190.47 bel. rublos; Casa 3 — 2 902.48 bel. rublos. El procedimiento para ganar dinero. Para el pago de fondos, los pagos a plazos se proporcionan hasta julio de 2023 ( inclusive ). Se debe pagar una contribución inicial del 40% del costo total de la instalación de construcción compartida dentro de los 10 días bancarios ( diez ), para locales residenciales, cuya construcción es realizada por individuos y entidades legales, no registrado que necesita mejores condiciones de vivienda. Se debe pagar una contribución inicial del 40% del costo total de la instalación de construcción compartida dentro de los 15 días bancarios ( quince ), para las instalaciones residenciales que están construyendo los ciudadanos, registrado que necesita mejores condiciones de vivienda. Se aceptan solicitudes de contratos ( se registran ) en la dirección de. Minsk, pr. Independencia, 46, oficina 1. ¡Vive en una zona ecológica de la ciudad de Minsk, relájate después de un día de trabajo cerca del estanque o pasa el fin de semana con tu familia al aire libre — el sueño de muchos residentes urbanos! En un complejo residencial ubicado en una pintoresca y prestigiosa zona cerca del embalse de Tsnyansky, ¡esto se hará realidad!