Viazan, Bielorrusia

de €22,988

34–65 m² 14

Complejo residencial "Moderno" Una combinación conveniente del formato de vida urbana en un edificio de apartamentos lejos de las cuadras de la ciudad en una pequeña y acogedora ciudad es ahora una opción muy popular para albergar en la zona de la gran ciudad. El complejo residencial está ubicado en la ciudad de Fanipol. Fanipol es una de las ciudades satélite más acogedoras cerca de Minsk. A solo 7-10 minutos en coche con una velocidad permitida de 120 km / h, y se encuentra en Minsk. 20 minutos en minibús a la estación “ Mikhalovo ”. Ubicación de la vivienda: 9 MINUT en coche a la estación de metro Petrovshchina 2 MINUTOS caminan a guarderías y jardines de infancia 5 MINUT a pie al gimnasio y la escuela de música 3 MINUTOS caminan a la tienda y farmacia más cercana Infraestructura a poca distancia del complejo: Yasli – Jardín No. 5, “ Yasli – Gard No. 1 “ Bebé ”, Escuela Secundaria No. 1, Institución estatal “ Gimnasio de la ciudad de. Fanipolya ”, escuela de música; Parque infantil moderno; Tiendas de alimentos: Euroopt, Dobrozen; RCC "Belagroprombank"; Clínica, farmacias. Lugares para caminar con mascotas. Gimnasio, salas de fitness; FOK se está construyendo con una piscina y secciones deportivas; Centro de Turismo Ecológico de Stankovo. Velorozhka; UO "Centro para la Creatividad de Niños y Jóvenes"; Biblioteca; Cafe "Motel", "Abuelo de la Marchma"; Aves del río con actividades acuáticas. Los apartamentos en el complejo residencial “ Modern ” están equipados con todo lo necesario. Altura del techo - 2.6m; Solado de cemento y arena; Puertas metálicas de entrada; Ventanas modernas de doble acristalamiento de dos cámaras; Loggia esmaltada; Fontanería ( baño, inodoro ); Medidores de agua fría y caliente; Cableado eléctrico con la instalación de enchufes, interruptores y dispositivos de medición; Telefonía y teleificación; Radiadores de calefacción. Condiciones de préstamo: Priorbank OJSC bajo el programa Green Real Estate.