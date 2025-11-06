Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Marruecos
  3. Prefecture of Tangier - Assilah
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Prefecture of Tangier Assilah, Marruecos

Villa en Tánger, Marruecos
Villa
Tánger, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
