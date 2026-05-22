Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Zabljak
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Zabljak, Montenegro

;
1 habitación
3
2 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
En venta es un acogedor y soleado apartamento de tres habitaciones de 81 m2, situado en el s…
$220,946
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Monteonline
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir