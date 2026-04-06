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Casa en condominio en venta en Municipio de Žabljak, Montenegro

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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Borje, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Borje, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 2
Alquiler de coches en Zabljak Ofrecido para la venta de negocio listo - un complejo de casas…
$322,192
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