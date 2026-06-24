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Apartamentos con garaje en venta en Municipio de Žabljak, Montenegro

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Zabljak
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2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Zabljak, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
En venta es un apartamento funcional 1+1 con una superficie de 46 m2 con una plaza de aparca…
$138,224
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Apartamento 3 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
En venta es un acogedor y soleado apartamento de tres habitaciones de 81 m2, situado en el s…
$218,796
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Tipos de propiedades en Municipio de Žabljak

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipio de Žabljak, Montenegro

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