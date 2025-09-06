Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios con garaje en venta en Tivat, Montenegro

2 propiedades total found
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Superficie: 54 m2 (49 m2 + 5 m2 de terraza)Baños: 1GarajeEstudio apartamento con vista panor…
$549,386
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Superficie: 50 m2Baños: 1Espacio de garajeModerno apartamento estudio en el edificio Mistral…
$475,422
