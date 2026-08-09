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Apartamentos de varios niveles con piscina en venta en Tivat, Montenegro

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Superficie: 152 m2Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Espacio de garajeAmplio apartamento dúplex con p…
$1,14M
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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