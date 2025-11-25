Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Tivat, Montenegro

Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Exclusivo apartamento dúplex en Porto MontenegroCaracterísticas clave:• Amplio dúplex de dos…
$1,42M
VAT
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento de dos niveles en la etapa final de construcción con una…
$502,205
Apartamentos multinivel en Tivat, Montenegro
Apartamentos multinivel
Tivat, Montenegro
Área 119 m²
Krasici, Tivat Total area: 119 sq. meters with a terrace of 27 sq. m and a private storage …
$467,984
