  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Sveti Stefan
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Jardín

Villas con Jardín en venta en Sveti Stefan, Montenegro

1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
Exclusiva Villa Vista Mar en Blizikuće, Sveti StefanReseña de la propiedad:Tamaño de la vill…
$3,34M
VAT
