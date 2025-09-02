Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Sveti Stefan
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa
  6. Jardín

Arrendamiento a largo plazo villas con Jardín en Sveti Stefan, Montenegro

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de tres dormitorios en Sveti Stefan, Montenegro
Villa de tres dormitorios
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Inmobiliaria, Montenegro, Sveti Stefan Alquiler: una lujosa villa de dos pisos de 250 m2 con…
$2,926
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Ir