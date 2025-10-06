Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Stari Bar
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Stari Bar, Montenegro

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en 18, Montenegro
Villa
18, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Una nueva villa en venta en Montenegro, en los suburbios de Bara. Al centro de la ciudad uno…
$351,652
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir