  Montenegro
  Montenegro
  Stari Bar
  Residencial
  Villa
  Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Stari Bar, Montenegro

Villa en 18, Montenegro
Villa
18, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Una nueva villa en venta en Montenegro, en los suburbios de Bara. Al centro de la ciudad uno…
$351,652
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Villa en Stari Bar, Montenegro
Villa
Stari Bar, Montenegro
New villa for sale in the Old Bar area. Modern villa with a fine finish is located in a m…
$361,945
Agencia
Vector Estate Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский
