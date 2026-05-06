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Casas con garaje en Venta en Spuz, Montenegro

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Spuz, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Spuz, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 1
Casa legalizada de 145m2 está en venta, con un edificio auxiliar adicional (garaje) de 25m2,…
$180,923
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Agencia
Horizon Real Estate
Idiomas hablados
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