  2. Montenegro
  3. Municipio de Plužine
Propiedades residenciales en venta en Municipio de Plužine, Montenegro

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Klupac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Klupac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
We offer a spacious two-story apartment with a total area of ​​150 square meters, a huge ter…
$583,323
Agencia
First Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
