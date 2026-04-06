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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Petrovac, Montenegro

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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en 13, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
13, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1
Le ofrecemos la oportunidad de alquilar un nuevo apartamento totalmente amueblado en la herm…
$581
por mes
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