  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Vista a la montaña

Casa en condominio en la montaña en venta en Petrovac, Montenegro

3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Número de plantas 5
$112,318
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente en Petrovac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Petrovac, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/5
$159,599
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/4
$125,618
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
